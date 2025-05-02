القبض على عادل شكل على ذمة إحدى القضايا بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض علي "عادل شكل" أكبر مشجعي نادي الاتحاد السكندري، على ذمة إحدى القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بضبط عادل شكل بمنطقة العطارين الصادر له ضبط على ذمة إحدى القضايا.

وأنه خلال زيارته لنجله المحبوس على ذمة قضية، وبالكشف عليه أثناء الزيارة، تم القبض عليه حيث تبين أنه مطلوب على ذمة قضية سب وقذف محرر بها محضر بقسم شرطة سيدي جابر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على جهات التحقيق لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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