دعاء يوم الجمعة لنصرة فلسطين وأهلها.. ردده الآن

دعاء يوم الجمعة.. من الأدعية المستحبة المرجو إجابتها لما في يوم الجمعة من فضل فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس كما أن فيه ساعة إجابة لا يوافقها رجل مسلم إلا استجيب له وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء يوم الجمعة لنصرة فلسطين وأهلها..

فضل الدعاء بعد عصر الجمعة

روى أحمد في مسنده (7631) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ)؛ [في تحقيق المسند: حديث صحيح بشواهده].

وروى أبو داود (1048) والنسائي (1389) عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله عنه صلى الله عليه وسلم قال: (يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)؛ [صححه الألباني].





وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة؛ [صحح الحافظ إسناده في الفتح 2/ 489].





وفي سنن ابن ماجه (1139) عَنْ عبدالله بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: (إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ صلى الله عليه وسلم: أَوْ بَعْض سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْض سَاعَةٍ، قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ؟! قَالَ: بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)؛ صححه الألباني.

اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شىء وأنت على كل شىء قدير.

اللهم رحماك بأهل غز.ة..اللهم تولهم فليس لهم من دونك ولي ولا ناصر..اللهم تقبل الشهداء، واربط على قلوب الأحياء..

اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا فى فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا فى فلسطين

اللهم احفظ أطفال غزة بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.



اللهم أحم أطفال غزة وارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم.



اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير.



اللهم احفظ أطفال فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.



اللهم اجعل الشهداء من أطفال فلسطين شفعاء لأهاليهم يوم القيامة.



اللهم ارزق أطفال فلسطين الصبر والثبات والنصر.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم إنا نسألك الحماية لأهلنا وأحبابنا فى قطاع غزة الحبيبة

اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى التى قد أنزلتها فى كتابك الكريم أن تحفظ أهل غزة بعينك التى لا تنام، وأن ترحم قلة حيلتهم وضعفهم.

اللهم سلم غزة وأهلها واحفظها بعينك التى لا تنام وبركنك الذى لا يضام وبقوتك التى لا تُغلب.

اللهم يا كريم أسألك أن تحفظ الأهل فى قطاع غزّة، وأن تشدّ على أياديهم وقُلوبهم، لا تحمّلهم ما لا طاقة لهم به، واجعل الغلبة لهم على من ظلمهم يا رب.

دعاء للحبيبة فلسطين

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.

اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها وأطفالها فاحفظهم وكن لهم عونا ومعينا.

اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك فى إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، ورجالها ونساءها وأطفالها، اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع.

اللهم احم الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم.

اللهم اشفِ جرحاهم وأطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين اللهُم كُن لهم عونًا.

اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل بحق ليلة الجمعة المباركة.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة لنصرة فلسطين وأهلها.

دعاء لفلسطين يوم الجمعة

اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهلها فى سلام واستقرار.

يا رب فى يوم الجمعة كن العَون والنّصر لأهلنا فى فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت وليس لهم سواك فانصرهم واحفظهم بعينك التى لا تنام.

اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهلها فى سلام واستقرار.

اللهم فى يوم الجمعة انتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين.

الدعاء لشهداء غزة

اللهمَّ افتح لأهلنا في فلسطين أبواب الرحمة والنصر، وانصرهم على أعدائهم، وأعنهم على تحمل المصائب والابتلاءات.

اللهمَّ ارحم الأطفال الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في غزة والقدس، وأجعلهم شُهداءً في سبيلك.

اللهمَّ اجعلهم في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وارزق أهلهم الصبر والسلوان.

اللهمَّ انصر المجاهدين في فلسطين، واجعلهم من الذين يدافعون عن أرض المسجد الأقصى وحرماته.

اللهمَّ ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم الظالمين. اللهمَّ اجعلهم مصدرًا للأمل والقوة لجميع المسلمين، وألهمهم الثبات والعزيمة.

اللهمَّ ألهم أهل فلسطين الصبر والثبات، وقوِّهم على تحمل المحن والابتلاءات.

اللهمَّ أعنهم على الصمود في وجه الظلم والاحتلال، واجعلهم يحققون حُرِّيَّتَهُم وكرامتهم.

اللهمَّ ارفع الظلم عنهم، وأعنهم على بناء حياةٍ آمنة ومستقرة في أرضهم المحتلة.

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