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«الصحة» تعلن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات

مستشفى صدر دمنهو،
مستشفى صدر دمنهو، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول مستشفى صدر دمنهور على الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات (WSO) World Stroke Organization ضمن جوائز المنظمة عن الربع الأول من عام 2025.

صدر دمنهور حصلت على الجائزة عن وحدة إذابة الجلطة الدماغية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مستشفى صدر دمنهور حصلت على الجائزة عن وحدة إذابة الجلطة الدماغية، مشيرا إلى أن صدر دمنهور تحصل على الجائزة الماسية في مصر والعالم للمرة الثامنة على التوالي.

وتعد هذه الوحدة من الوحدات التي تحرص وزارة الصحة والسكان على افتتاحها فى إطار جهود الدولة وحرصها على المنظومة الصحية، بما يساعد في سرعة إنقاذ حياة المرضى، بالتدخل السريع خلال فترة لا تتجاوز الـ60 دقيقة، وتقدم الخدمة مجانا للمرضى على نفقة الدولة دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية، بالرغم من تجاوز تكلفة حقن إذابة الجلطة حاجز الـ11 ألف جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أن الوحدة تعمل من خلال منظومة متطورة تبدأ من استقبال المريض والكشف المبكر بمكتب فرز الحالات، ثم الطوارئ مرورًا بالفحوصات المعملية والأشعات، انتهاء بنقل المريض لوحدة إذابة الجلطة لتلقي العلاج الفوري المناسب مع تسجيل بيانات المرضى من خلال رفعها على منصة المنظمة الدولية للجلطات الدماغية لتحليل البيانات وتحديد المستشفيات الفائزة بجوائزها.
 

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وبدوره، أشار الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أن وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى صدر دمنهور، تتكون من 4 أسرة مجهزة بكافة التجهيزات الملائمة للعمل، وتم افتتاحها في أكتوبر عام 2022.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إذابة الجلطة الدماغية لوزارة الصحة والسكان محافظة البحيرة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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