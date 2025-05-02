تبدأ من 962 جنيها وتصل لـ 3000، أسعار المراوح في الأسواق، شعبة الأجهزة الكهربائية: العروض والتخفيضات تبدأ في فصل الشتاء، سوق الأجهزة يمر بحالة ركود ولا يتحمل أي زيادات

أسعار المراوح تدور الأيام دورتها ومع انتهاء فصل الربيع قدوم فصل الصيف يزداد الإقبال على شراء المراوح بأنواعها، من الاستاند، السقف، المراوح المكتبية والبوكس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة؛ فما هي أحدث أسعار المراوح في السوق، وهل يرتفع سعر المراوح مع زيادة الإقبال على شرائها؟

أسعار المراوح 2025

المحال تقدم عروض وتخفيضات على المراوح في الشتاء

وفي هذا الإطار يقول المهندس جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه بالرغم من أن المراوح سلعة موسمية في فصل الصيف، إلا أن المحال التجارية تقدم العروض والتخفيضات عليها خلال فصل الشتاء.

أسعار المراوح 2025

أسعار المراوح تتراجع في فصل الشتاء

وأوضح «زكريا» لـ «فيتو» أن أصحاب المحال التجارية والمعارض يفضلون بيع المراوح في فصل الشتاء بدلًا من تخزينها للموسم الصيفي، وهناك مواطنون يفضلون شراء المراوح في الشتاء لضمان انخفاض أسعارها، فهناك قاعدة في سوق السلع أن سعر السلعة يتراجع في الفترات التي تخالف موسمه الرئيسي.

المهندس جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية

سوق المراوح مستقر ما لم يكن فيه تخفيضات بسبب العروض

وأشار «زكريا» إلى أن سوق المراوح مستقر ما لم يكن فيه تخفيضات بسبب العروض التي تقدمها المحال التجارية خلال الفترة الماضية، خاصة مع العروض المستمرة التي قدمت في فترة الكريسماس ثم عيد الأم 2025.

أسعار المراوح 2025

سوق الأجهزة الكهربائية لا يتحمل أي زيادات في الأسعار

وتابع: أن سوق الأجهزة الكهربائية لا يتحمل أي زيادات في أسعارها، خاصة مع حالة الركود التي يمر بها السوق، مع قلة المبيعات وعدم الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة.

أسعار المراوح 2025

أسعار المراوح استعدادًا لفصل الصيف

و تستعرض «فيتو» سعر المراوح بأنواعها المطروحة حاليًا في المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية، بالتزامن مع الاستعدادات لبدء فصل الصيف، الذي يبدأ يوم السبت 21 يونيو المقبل؛ في السطور الأتية:

أسعار المراوح 2025

سعر المراوح استعدادًا لفصل الصيف

بلغ سعر مروحة مدارية كاريوكا تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، 3 سرعات، لون أبيض نحو 1940 جنيهًا. بلغ سعر مروحة الترا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، لون رمادي نحو 1700 جنيه. بلغ سعر مروحة إلترا، 18 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون رمادي نحو 2000 جنيه. بلغ سعر مروحة ستاند اتموسفير ميانتا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، ريموت كنترول، لون أسود نحو 3000 جنيه.

أسعار المراوح 2025

أسعار المراوح الستاند في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون رمادي نحو 2325 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 18 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون أسود نحو 2765 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند فريش، 20 بوصة، 3 سرعات، موتور قوي، لون أحمر وأسود، شبح 20 نحو 2207 جنيهات.

بلغ سعر مروحة ستاند مضادة للناموس تيفال، 16 بوصة، ريموت كنتروا، لون أسود نحو 2800 جنيه.

أسعار المراوح 2025

أسعار المراوح استعدادًا لفصل الصيف

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، التحكم في الحركة الترددية، لون «نبيتي» نحو 2070 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، التحكم في الحركة الترددية، لون أسود نحو 1925 جنيهًا.

أسعار المراوح 2025

سعر مراوح ستاند في الأسواق

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، التحكم في الحركة الترددية، لون أسود نحو 1705 جنيهات. بلغ سعر مروحة ستاند فريش شبح، 20 بوصة، ريموت، لون أسود نحو 2496 جنيهًا. بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو مع ريموت، 16 بوصة، لون أبيض نحو 2960 جنيهًا.

أسعار المراوح 2025

أسعار مراوح الحائط في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو، 4 ريشة، ريموت، 18 بوصة، لون أسود نحو 1855 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة حائط ميانتا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، لون أسود نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر مروحة حائط فريش، 18 بوصة، 3 سرعات، بريموت، لون أسود وأحمر، شبح 18 نحو 1888 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة حائط كاسيوني، 18 بوصة نحو 780 جنيهًا.

أسعار المراوح البوكس في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة بوكس فريش، 12 بوصة، تايمر، مفتاح تحكم، لون أبيض نحو 962 جنيهًا. بلغ سعر مروحة بوكس تاتش، 14 بوصة، تايمر لساعتين/ لون أبيض نحو 1049 جنيهًا.

أسعار المراوح 2025

أسعار مراوح السقف في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو، 56 بوصة، إل أي دي، 3 ريشة، 5 سرعات، لون أبيض نحو 1930 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو، 56 بوصة، إل أي دي، 5 سرعات، لون أبيض نحو 1375 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة سقف فريش، 56 بوصة، 75 وات، رافال نحو 1337 جنيهًا.

أسعار مراوح المكتب في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة مكتب سايلنس فورس تيفال، 16 بوصة، 3 سرعات، لون أسود نحو 1800 جنيه.

بلغ سعر مروحة مكتب تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، 3 سرعات، لون أسود في أحمر نحو 1370 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة مكتب كوين فريش، 16 بوصة، 3 ريشة، 3 سرعات نحو 1257 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة مكتب تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، لون أسود في أحمر نحو 1260 جنيهًا.

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