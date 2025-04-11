الجمعة 11 أبريل 2025
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إقبال كثيف على المراوح والتكييفات قبل حلول الصيف.. أسعار مبردات المياه تبدأ من 6 آلاف جنيه.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (صور)

إقبال كثيف على المراوح
إقبال كثيف على المراوح والتكييفات

 تستعد الأسواق المصرية في هذه الفترة لبدء موسم الصيف، ومعه تبدأ الحاجة الماسة للأجهزة التبريدية من تكييفات، مبردات، ومراوح تزداد بشكل ملحوظ. مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال على هذه الأجهزة التي تعد من الأساسيات لمواجهة الحرارة الشديدة. 

ومع أن  موسم الشراء لم يبدأ بعد، يواجه المستهلكون تحديات متعددة في اختيار الأنواع المناسبة، نظرًا للتفاوت الكبير في الأسعار والمواصفات.

أسعار التكييفات:

 يشهد سوق التكييفات في مصر تنوعًا واسعًا من الماركات والموديلات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات. الأسعار تبدأ من حوالي 7,850 جنيه مصري وتصل إلى أكثر من 13,000 جنيه مصري حسب الماركة والحجم. على سبيل المثال، يتوفر تكييف ميديا 1.5 حصان بارد بسعر حوالي 7,850 جنيه، في حين يصل سعر تكييف توشيبا 2.25 حصان بارد ساخن إلى 13,200 جنيه مصري. ورغم تفاوت الأسعار، إلا أن الطلب على التكييفات يعد الأكثر في هذه الفترة مع اقتراب الصيف.

 

ومع تطور تكنولوجيا الأجهزة، بدأ العديد من الماركات في تقديم تكييفات مزودة بميزات إضافية مثل الواي فاي، مما يتيح للمستخدم التحكم في درجة حرارة الغرفة عن بُعد، وهو ما يعد ميزة إضافية للمستهلكين الذين يسعون للحصول على تجربة أكثر راحة.

أسعار المبردات:

 تعد المبردات من الأجهزة التي تحظى بشعبية كبيرة في المنازل والمكاتب، خاصة في المساحات الصغيرة. الأسعار تبدأ من حوالي 5,999 جنيه مصري وتصل إلى 7,999 جنيه حسب الموديل والخصائص. على سبيل المثال، يتوفر مبرد مياه فريش FW-16VCB2 4O بسعر 5,999 جنيه، بينما يباع مبرد مياه كولدير بثلاجة ساخن وبارد بسعر 7,999 جنيه. ورغم الطلب الجيد على المبردات، إلا أن التكييفات تبقى الأكثر طلبًا في فترات الذروة.

 

أسعار المراوح

 والمراوح هي الخيار الأول للكثيرين بسبب  أسعارها المنخفضة مقارنة بالتكييفات، خاصة للمساحات الصغيرة مثل المكاتب أو الغرف الصغيرة وتبدأ أسعار المراوح من حوالي 1,260 جنيه مصري وتصل إلى 1,576 جنيه مصري، حسب الحجم والنوع. على سبيل المثال، يتوفر مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة بسعر 1,260 جنيه، بينما يصل سعر مروحة سقف بريفكس سوبريم X1 إلى 1,576 جنيه مصري.

ويعد الطلب على المراوح في هذه الفترة هو الأكثر مقارنةً بالتكييفات والمبردات، وذلك بسبب التكلفة الأقل وسهولة استخدامها في الأماكن ذات المساحات المحدودة.

 

نصائح التاجر حمدي خليل:

 "السنة اللي فاتت، كان الإقبال على المبردات والمراوح أكبر بسبب  زيادة أسعار التكييفات. لكن في النهاية، كل جهاز بيقدّم نفس الغرض، وكل واحد بيختار حسب إمكانياته. أهم شيء هو تحديد الاحتياج الفعلي أولًا، وده اللي بيخلي الاختيار أسهل."

التخطيط المسبق للشراء: "لو ناوي تشتري جهاز تبريد هذا الصيف، أفضل لك تبدأ بدري قبل العروض الصيفية. الأسعار دلوقتي مختلفة من مكان لمكان، وفي عروض هتنزل قريب، فالأفضل إنك تستفيد من الأسعار الحالية."

اختيار الجهاز الأنسب: "مهم جدًا إنك تختار الجهاز اللي يناسبك من حيث استهلاك الطاقة والخصائص المتاحة. لو معاك فلوس، حاول تجيب تكييف فيه ميزة الواي فاي عشان تقدر تتحكم فيه عن بُعد. ده هيوفر عليك جهد وضبط الحرارة من غير ما تتحرك من مكانك."

مراجعة الضمان وخدمة ما بعد البيع: "تأكد دايمًا من  ضمان الجهاز وجودة الخدمة بعد البيع. ده ضروري جدًا، خصوصًا في الأجهزة اللي بتستخدمها كل يوم زي التكييفات والمبردات."

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