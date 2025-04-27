من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

أسعار المراوح استعدادًا لفصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة؛ يزيد الإقبال على شراء المراوح بأنواعها كافة، التي تشمل الستاند، السقف، المراوح المكتبية والبوكس.

سعر المراوح 2025

أسعار المراوح استعدادًا لفصل الصيف

«فيتو» تستعرض سعر المراوح بأنواعها المطروحة حاليًا في المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية، بالتزامن مع الاستعدادات لبدء فصل الصيف، الذي يبدأ يوم السبت 21 يونيو المقبل؛ في السطور الأتية:

سعر المراوح 2025

سعر المراوح استعدادًا لفصل الصيف

بلغ سعر مروحة مدارية كاريوكا تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، 3 سرعات، لون أبيض نحو 1940 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة الترا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، لون رمادي نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر مروحة إلترا، 18 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون رمادي نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر مروحة ستاند اتموسفير ميانتا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، ريموت كنترول، لون أسود نحو 3000 جنيه.

أسعار المراوح 2025

أسعار المراوح الستاند في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون رمادي نحو 2325 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 18 بوصة، 3 سرعات، ريموت كنترول، لون أسود نحو 2765 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند فريش، 20 بوصة، 3 سرعات، موتور قوي، لون أحمر وأسود، شبح 20 نحو 2207 جنيهات.

بلغ سعر مروحة ستاند مضادة للناموس تيفال، 16 بوصة، ريموت كنتروا، لون أسود نحو 2800 جنيه.

اسعار المراوح 2025

أسعار المراوح استعدادًا لفصل الصيف

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، التحكم في الحركة الترددية، لون «نبيتي» نحو 2070 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، 3 سرعات، التحكم في الحركة الترددية، لون أسود نحو 1925 جنيهًا.

أسعار المراوح 2025

سعر مراوح ستاند في الأسواق

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو، 16 بوصة، التحكم في الحركة الترددية، لون أسود نحو 1705 جنيهات.

بلغ سعر مروحة ستاند فريش شبح، 20 بوصة، ريموت، لون أسود نحو 2496 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة ستاند تورنيدو مع ريموت، 16 بوصة، لون أبيض نحو 2960 جنيهًا.

سعر المراوح 2025

أسعار مراوح الحائط في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة حائط تورنيدو، 4 ريشة، ريموت، 18 بوصة، لون أسود نحو 1855 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة حائط ميانتا، 18 بوصة، 3 سرعات، 5 ريشة، لون أسود نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر مروحة حائط فريش، 18 بوصة، 3 سرعات، بريموت، لون أسود وأحمر، شبح 18 نحو 1888 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة حائط كاسيوني، 18 بوصة نحو 780 جنيهًا.

سعر المراوح 2025

أسعار المراوح البوكس في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة بوكس فريش، 12 بوصة، تايمر، مفتاح تحكم، لون أبيض نحو 962 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة بوكس تاتش، 14 بوصة، تايمر لساعتين/ لون أبيض نحو 1049 جنيهًا.

سعر المراوح 2025

أسعار مراوح السقف في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو، 56 بوصة، إل أي دي، 3 ريشة، 5 سرعات، لون أبيض نحو 1930 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة سقف تورنيدو، 56 بوصة، إل أي دي، 5 سرعات، لون أبيض نحو 1375 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة سقف فريش، 56 بوصة، 75 وات، رافال نحو 1337 جنيهًا.

سعر المراوح 2025

أسعار مراوح المكتب في المحال التجارية

بلغ سعر مروحة مكتب سايلنس فورس تيفال، 16 بوصة، 3 سرعات، لون أسود نحو 1800 جنيه.

بلغ سعر مروحة مكتب تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، 3 سرعات، لون أسود في أحمر نحو 1370 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة مكتب كوين فريش، 16 بوصة، 3 ريشة، 3 سرعات نحو 1257 جنيهًا.

بلغ سعر مروحة مكتب تورنيدو، 16 بوصة، 4 ريشة، لون أسود في أحمر نحو 1260 جنيهًا.

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