كالياري يفوز على هيلاس فيرونا 0/2 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة هيلاس فيرونا ضد كالياري بنتيجة 0/2 لكالياري، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي كالياري، ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 30، أليساندرو ديولا في الدقيقة 90.

وتعرض دانييلي جيلاردي لاعب هيلاس فيرونا للطرد في الدقيقة 85.

خسارة إنتر ميلان أمام روما

فاز فريق روما علي نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز ماتياس سولي هدف الفوز لروما في الدقيقة 22.

ورغم الخسارة يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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