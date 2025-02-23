أسطورة البرازيل ديدا يزور مصر برفقة درع السوبر الإيطالي

تشهد القاهرة حدثًا رياضيًا استثنائيًا مع وصول كأس السوبر الإيطالي الذي توّج به نادي إيه سي ميلان في الرياض الشهر الماضي، رفقة الحارس البرازيلي الشهير ديدا، وذلك ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو 2025 في الفترة من 24 إلى 26 فبراير.

زيارة ديدا والسوبر الإيطالي لمصر

ويشكل وجود كأس السوبر والإيطالي في القاهرة لحظة تاريخية لعشاق كرة القدم، حيث سيتاح لزوار المعرض فرصة فريدة لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس يومي 24 و25 فبراير في جناح مخصص داخل المعرض، إلى جانب لقاء أسطورة حراسة المرمى البرازيلي ديدا، أحد أبرز نجوم ميلان عبر تاريخه.

ويأتي هذا الحدث ضمن جولة خاصة للكأس في منطقة الشرق الأوسط تشمل الرياض ودبي والقاهرة، في إطار سعي نادي ميلان لتعزيز تواصله مع قاعدته الجماهيرية الكبيرة في المنطقة، حيث توضح هذه الجولة المكانة المميزة لفريق ميلان كأحد أكثر الأندية الإيطالية جماهيرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحظى بأكثر من 35 مليون مشجع في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.