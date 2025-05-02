ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة بمصر القديمة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين الأجانب بأسلوب "الخطف"، وضبط تشكيل عصابي ضم خمسة متهمين، واستعادة عدد من الهواتف المحمولة المتحصلة من وقائع مماثلة.

بلاغ يكشف سلسلة من السرقات

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، أفاد فيه بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف هاتفه المحمول أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم.

بالفحص والتحريات المكثفة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجريمة "بدون لوحات معدنية".

تشكيل عصابي وضبط عميل "سيئ النية"

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل له معلومات جنائية، ضُبط وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة من متحصلات السرقات، بينها الهاتف المبلغ بسرقته.

كما تم ضبط متهمين آخرين، عاطلين، ضُبطا بحوزتهما دراجة نارية بدون لوحات، واعترفا بمشاركتهما في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة المضبوطة.

تعرف المجني عليهم على المضبوطات

وباستدعاء عدد من المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف المضبوطة واتهموا المتهمين بارتكاب وقائع السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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