النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق محل عطور بكرداسة

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع في محل للعطور بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف على أسبابه وملابساته.

وكانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب داخل المحل، بعدما دفعت بـ10 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في أحد المحال التجارية بكرداسة، حيث انتقلت على الفور فرق الإنقاذ مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات، فيما واصلت فرق الحماية المدنية جهودها حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق.

ويجري في الوقت الحالي حصر الخسائر المادية، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات المعمل الجنائي حول سبب اندلاع الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.