الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم لـ 40 شهيدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من المصابين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت نادي خدمات البريج وسط قطاع غزة.

كما أشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على قطاع غزة إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم.

مسئول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”. 

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