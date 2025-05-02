تقارير تكشف النادي الأقرب لضم كيفين دي بروين

يقترب البلجيكي كيفين دي بروين من الرحيل عن مانشستر سيتي بعد مسيرة حافلة دامت لـ 10 أعوام.

وفق صحيفة ذا أثلتيك البريطانية نادي شيكاغو فاير الأمريكي هو الأوفر حظًّا في سباق التعاقد مع كيفين دي بروين الذي سيرحل عن الفريق السماوي بعد انتهاء الموسم الجاري مع نهاية عقده.

يذكر أن مانشستر سيتي أعلن إقامة حفل وداع لتكريم كيفين دي بروين في مباراة الفريق الأخيرة على ملعب الاتحاد ضد بورنموث يوم الأحد الموافق 20 مايو.

وتم إعلان تحديد موعد جديد لمباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام في ملعب الاتحاد، المباراة لن تكون مجرد مواجهة رياضية، بل ستشهد الوداع الأخير للنجم البلجيكي كيفين دي بروين، بعد عشر سنوات من التألق والعطاء ضمن صفوف النادي، وتأجيل اللقاء جاء بسبب التزامات مانشستر سيتي بالمشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد

تم تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث لتُقام يوم 20 مايو بدلًا من اليوم المحدد سابقًا في 18 مايو؛ ويعود سبب التأجيل إلى الجدول المزدحم لمانشستر سيتي بسبب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيجمع الفريق بكريستال بالاس يوم 17 من الشهر نفسه.

كيفين دي بروين يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ مانشستر سيتي؛ حيث شارك في 417 مباراة وسجل 107 أهداف منذ انضمامه للنادي في عام 2015.

ويعد هذا اللقاء أمام بورنموث فرصة لعشاق السيتي لتوديع اللاعب الذي ساهم في حصد النادي لـ19 لقبًا كبيرًا، وتشمل هذه الألقاب ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ النادي، إضافة إلى ألقاب محلية وقارية، كما يحمل دي بروين الرقم القياسي كأول لاعب خط وسط في تاريخ مانشستر سيتي يتجاوز حاجز الـ100 هدف.

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