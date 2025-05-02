الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

استمرار المراجعات النهائية المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بدمياط

فعاليات المراجعات
فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادي

 تتواصل فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بجميع مدارس محافظة دمياط، خلال أيام العطلات الرسمية، وذلك في مشهد يجسد اهتمام الدولة بدعم التعليم وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

 

دعم مباشر من "الشهابي" لتكافؤ الفرص التعليمية

 تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبمتابعة ميدانية من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم الطلاب قبل خوض امتحانات نهاية العام، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للجميع.

 

وكيل التعليم: المبادرة تشمل جميع مدارس دمياط

 أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن كافة المدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة استجابت فورًا لتنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تعزيز استيعاب الطلاب للمناهج وتوفير الدعم النفسي والتربوي قبيل الامتحانات.

 

اختيار نخبة من المدرسين وفق رغبات الطلاب

 وأوضح "عمارة" أن مديرية التعليم حرصت على اختيار نخبة من أكفأ المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات، بناءً على ترشيحات الطلاب أنفسهم، بهدف تقديم مراجعات فعالة وشاملة تلبي تطلعات الطلاب وتدعم قدرتهم على تحقيق التفوق.

 

الطلاب: المبادرة ساعدتنا على تثبيت المعلومات

شهدت المدارس إقبالًا كثيفًا من الطلاب، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة المجانية، مؤكدين أنها ساعدتهم على فهم الدروس بشكل أعمق والتغلب على الصعوبات الدراسية.

كما أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه الخطوة التي خففت عنهم أعباء الدروس الخصوصية وأسهمت في رفع مستوى أبنائهم دون تكاليف إضافية.

فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية
فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

 

 

دمياط تقدم نموذجًا يُحتذى به في دعم الطلاب

 تُعد هذه المبادرة خطوة بارزة في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتأكيدًا على التزام محافظة دمياط بتقديم الدعم الكامل لطلابها، تهيئةً لمناخ تعليمي يساعد على النجاح والتفوق، وبناء جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

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