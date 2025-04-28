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ثقافة وفنون

مركز عبد الناصر الثقافي يقدم حكايات من التراث الشعبي المصري

ندوة دي حكايتي، فيتو
ندوة دي حكايتي، فيتو

بمناسبة اليوم العالمي للتراث، يُقدِّم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالاسكندرية، التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية - وزارة الثقافة، لقاء بعنوان "دي حكايتي.. حكايات من التراث الشعبي المصري"، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 29 أبريل في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتسرد الباحثة فاطمة عبدالله الناقدة في الأدب الشعبي مقتطفات من التاريخ والتراث، كما تقدم اللقاء الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي، وخلال اللقاء يتم استعراض جوانب من التراث الشعبي المصري وأهميته في الحفاظ الهوية وتأثيره على الهوية الثقافية كما سيتم مناقشة دور الحكايات الشعبية في توثيق تاريخ المجتمع المصري. وسيكون هناك حوار مفتوح حول سبل الحفاظ على التراث غير المادي ونقله للأجيال الجديدة.  

وفيما يتعلق بفاطمة عبدالله الباحثة هي ناقدة مصرية وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابهما من جامعة الاسكندرية ودبلوم المعهد العالي للنقد الفني من أكاديمية الفنون، صدر لها: كتابات بطعم الحنين دراسات نقدية والمدينة في الرواية (الميلودي شغموم نموذجا"

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