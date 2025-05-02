الجمعة 02 مايو 2025
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سياسة

عمومية الصحفيين تكلف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد

انتخابات نقابة الصحفيين،
انتخابات نقابة الصحفيين، فيتو

 كلفت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية أمام الانضمام إلى النقابة، وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.

 

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

وبدأت فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي 

 وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

 

انتخاب النقيب و٦ من أعضاء المجلس 

 وتضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

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