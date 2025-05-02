الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدا.

 

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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قطاع غزة غزة الفلسطينيين الكيان الاسرائيلي إسرائيل

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