الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قصفت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بالمدفعية حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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