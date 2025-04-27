"أنت اللي قتلت العو" على مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة لمدة 4 أيام

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة العرض المسرحي " أنت اللي قتلت العو " من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام.

يأتي استضافة العرض المسرحي في إطار استراتيجية المكتبة بتبني المواهب الواعدة في كافة المجالات الثقافية والفنية والأدبية إيمانا بأن كل موهبة تحتاج إلى من يحتضنها وإلى من يدعمها وإيجاد منصة تنطلق من خلالها إلى العالم.

مسرحية انت اللي قتلت العو

المسرحية مأخوذة عن قصة ( مهاجر بريسبان) من الأدب العالمي ؛ معالجة جورج شحادة؛ دراماتورج محمود جمال الحدينى إخراج عبد الخالق جمال، ويضم العرض المسرحي مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب منهم نادين خالد وعبدالرحيم وائل وشروق ايمن ومحمد حسن وجون سامع.

العرض ينتمي للمسرح الملحمى؛ حيث إن المسرحية تدور فى قرية فى جنوب الصعيد فى خمسينيات القرن الماضي حول مهاجر جاء مع مجموعة من الغوازى اللاتى جئن لإقامة مولد حيث المهاجر يحمل صندوق به ثروة كبيرة ووصية جاء ليزور بلده التي تركها منذ زمن بعيد يموت المهاجر فور وصوله إلى القرية دون أن ينطق كلمة واحدة لتكون القرية الفقيرة أمام الثروة والوصية التى تنقذ أهلها من الفقر وفى هذه الوصية نصف التركة للقرية والنصف الآخر إلى عشيقته القديمة وابنه لتقوم ثورة من الأزواج ضد زوجاتهم بتحريض من العمدة الذى استعان بالغوازي فى ذلك وتقوم الفتنة فيقتل رجل زوجته ظلم ليحصل على الثروة وذلك في سعادة وفى تعتيم على الحق من قبل أهل القرية الذين سيحصلون على النصف الآخر من الثروة ليفوز المال على الشرف في الصراع الدائر بينهم

يذكر أن بريسبان أو بريزبان التي تدور فيها المشهد الدرامي هي عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا، وأكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا..

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