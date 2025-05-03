البابا شنوده الأول، شجاعة الإيمان في مواجهة الاضطهاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا شنوده الأول، البطريرك الخامس والخمسين، الذي قاد الكنيسة في أواخر القرن التاسع الميلادي وسط تحديات روحية وسياسية وعقائدية قاسية.

قصة البابا شنوده الأول

ولد البابا شنوده الأول في بلدة البتانون بمحافظة المنوفية، وترهب بدير القديس مكاريوس، حيث لمع نجمه في التقوى والعلم حتى اختير بطريركًا عام 859م، بعد تزكية شعبية وكهنوتية واسعة. عُرف بالحكمة والشجاعة، فقاد الكنيسة في زمن الاضطراب، مدافعًا عن العقيدة الأرثوذكسية أمام موجات البدع، ومجددًا للأديرة والكنائس، وسندًا للفقراء والمظلومين.

تميّز عهده بتصديه القوي للانحرافات اللاهوتية التي حاولت أن تنكر آلام المسيح الجسدية، فواجهها بتعليم عميق وصور رمزية مؤثرة، منها تشبيه اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد الحديد بالنار، مُقنعًا المخالفين بالمنطق والحكمة.

لم تكن مهمته روحية فقط، بل امتدت إلى العمل الاجتماعي، إذ بادر بحفر قنوات مائية في الإسكندرية لتوفير مياه الشرب للسكان، كما تدخل لدى الخلفاء العباسيين لرفع الجزية عن الرهبان والكهنة في ظل موجات اضطهاد شديدة.

وفي أحد أعظم مواقفه، خرج البابا شنوده لمواجهة هجوم البربر على دير أبي مقار دون سلاح، مكتفيًا برفع الصليب، فتراجع المهاجمون أمام شجاعته، في مشهد لا يزال محفورًا في ذاكرة التاريخ الكنسي.

على مدار 21 عامًا، ظل هذا البطريرك مثالًا للراعي الأمين، الذي لا تقيّده السلطة، ولا تخيفه الأزمات، بل يصنع من المحن فرصًا للنهضة الروحية والخدمة.

وتأتي هذه الذكرى، التي أحياها قداسة البابا تواضروس، لتجدد عهد الوفاء لسير من سبقوا، ولتؤكد أن التاريخ لا ينسى من عاشوا له، وحملوا صليبهم حتى النهاية.

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