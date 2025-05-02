رسوم الفتح والمصاريف في الحساب الجاري للشركات والافراد من البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي للعملاء عن تفاصيل الحساب الجارى.

وحدد مسئولو البنك الزراعي الرسوم لفتح الحساب والمصاريف السنوية سواء كان للأفراد والشركات.

وقال البنك إن الحد الأدنى لفتح الحساب بيكون 1000 جنية مصرى

مصاريف فتح الحساب 50 جم للأفراد (مصاريف فتح الحساب للشركات 100 جم)

مصاريف خدمة سنويا تخصم على الحساب العادى للأفراد: 80 جم

مصاريف كشف الحساب 70 جم تخصم كل 3 أشهر وفى حالة الشركات 100 جم

وأوضح البنك أن الحساب الجاري هو حساب يمنح العميل حرية السحب والإيداع فى أى وقت كما يمكن إصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى وأيضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.



يمكن إصدار دفتر شيكات على الحساب.

الأوراق المطلوبة للأفراد تكون صورة البطاقة الشخصية السارية. (يمكن للشباب بداية من سن 15 عاما فتح الحساب دون الحاجة لولي الأمر).

الأوراق المطلوبة للشركات يتم تحديدها بناء على طبيعة الشركة (شركه تضامن – توصية بسيطة – أفراد – مساهمة).

تقدر تفتح الحساب من خلال جميع فروع البنك المنتشرة فى جميع المحافظات.

يقدم البنك الزراعي عدة تمويلات للفلاحين بهدف مساعدتهم في الزراعة.

وتشمل قائمة مزايا التمويلات التي يقدمها البنك الزراعي ما يلي:

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين غير المثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

تسهيلات في السداد

فترة سماح في بداية التمويل

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الحيازة الزراعية

بطاقة الخدمات الزراعية

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل

بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية)

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