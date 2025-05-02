الطريق إلى ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب.. منتخب مصر يضع خطة إسقاط زامبيا.. الفراعنة الصغار يتطلعون لتخطى رباعية سيراليون.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

ويختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، المحدد لها غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة مصر وزامبيا غدا السبت الموافق 3 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

منتخب زامبيا للشباب، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تذاع مباراة مصر وزامبيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" بالإضافة لقناة أون تايم سبورت الأرضية.

مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء الغد أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى ٧ نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

من جانبه اعتذر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، لجماهير الكرة المصرية بعد الخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأمم إفريقيا للشباب.

النتيجة قاسية ومخيبة للآمال

وقال نبيه: "النتيجة قاسية ومخيبة للآمال ونعتذر عنها بالتأكيد.. وقدمنا مباراة افتتاحية جيدة والأداء كان جيدا".

وأضاف: "استطعنا أمام سيراليون الوصول لمرمي المنافس كثيرا.. ولنا 4 تصويبات وعلينا واحدة من ضربة جزاء".

نسعى للتعويض أمام زامبيا

وتابع: "مباراة جنوب افريقيا كان فيها جهد كبير واللاعبين صغار في السن لم يتعرضوا لهذا الضغط من قبل.. ولم يحدث تغييرا كبيرا في التشكيل حيث تم الدفع بالثنائى عمر خضر ومهند محمد فقط في التشكيل الأساسي وهو تغيير محدود".

اختتم حديثه قائلا:"الكرة أحيانا تعاقبك كان لنا انفراد لمحمد عبد الله الكرة مدخلتش، والجهد البدني للاعبين كبير ولم يعتادوا على هذا الضغط.. ونستعد لمباراة زامبيا المقبلة بعد يومين ونسعي للتعويض".

تشكيل مصر أمام سيراليون

ودخل منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

(1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (22) محمد السيد – (21) أحمد وحيد – (10) محمد عبد الله– (15) عمر خضر – (11) مهند محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.