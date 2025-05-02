الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة مصر وزامبيا في أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

 يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

موعد مباراة مصر وزامبيا 

 تقام مباراة مصر وزامبيا غدا السبت الموافق 3 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

منتخب زامبيا للشباب، فيتو
منتخب زامبيا للشباب، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا 

 تذاع مباراة مصر وزامبيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بالإضافة لقناة أون تايم سبورت الأرضية.

مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

 وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء الغد أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى ٧ نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة.

 

ترتيب مجموعة مصر 

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط 

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