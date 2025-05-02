قبل مظاهرة الغضب اليوم، الدروز يغلقون مفارق شمال إسرائيل ويطالبون تل أبيب بتحرك ضد سوريا

شارك آلاف الدروز الإسرائيليين في احتجاجات على عدد من المفترقات شمال إسرائيل رفضًا للأحداث الأخيرة في مدينة جرمانا، مطالبين تل أبيب ببذل جهود أكبر لحمايا الدروز في الأراضي السورية.



يشار إلى أن عددًا من المفترقات والشوارع المركزية أغلقت بينها شارع 6 وهو أحد أهم الشوارع المركزية في إسرائيل، حيث أغلق من الجانبين بسبب هذه المظاهرات الغاضبة، التي أشعل المتظاهرون فيها الإطارات.

وعبر المحتجون عن غضبهم لأن "إسرائيل لا تبذل جهدًا كافيًا لوقف اعتداء المنظمات الجهادية في سوريا على الدروز"، ومن المتوقع أن تنطلق اليوم الجمعة احتجاجات غير مسبوقة.

على صعيد متصل نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس مصابًا درزيًّا سابعًا لتلقي العلاج في إسرائيل.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع مجددًا وقال في بيان إنه "في حال لم تتوقف الاعتداءات بحق الدروز في سوريا -سنرد بشدة".

وأضاف كاتس: "خلال الاجتماع مع نتنياهو أمس، أصدرت تعليمات إلى الجيش بتنفيذ هجمات تحذيرية ضد الجهات المتطرفة، ونقلت رسالة واضحة إلى النظام السوري والمسؤول عن منع الاعتداءات، ونحن ملتزمون بحماية الدروز ونتابع حاليا التطورات".

ومساء الخميس، أعلن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا.

وينص الاتفاق بين المندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا أيضًا على تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

يأتي ذلك عقب مواجهات شهدتها مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية، استهدف على إثرها سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.