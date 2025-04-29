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خارج الحدود

شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز عن أحداث جرمانا: لا نقبل التجرؤ على مقام الرسول

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

قال نعيم حسن، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، نعمل على وأد الفتنة ونشر السلم الأهلي.

وأضاف شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز: نقول لأهلنا في جرمانا إن الأعمال التي تسبب سفك الدماء لا تجوز، ونستنكر الأعمال المؤسفة من جميع الجهات.

وتابع: وأد الفتنة ممكن بالتنسيق مع الدولة السورية، وعقدنا اجتماعا في السويداء مع أطياف الشعب ودعونا لوأد الفتنة.

واستكمل: تحدثت مع فاعليات جرمانا لتهدئة الأوضاع ووأد الفتنة، وأن ما جرى في جرمانا بني على اتهامات غير حقيقية، لا نقبل التجرؤ على مقام الرسول الكريم.

وكانت كثفت السلطات الأمنية السورية انتشار قوات الداخلية والدفاع حول مدينة جرمانا بريف دمشق لمنع وقوع اشتباكات.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها.

وأشارت إلى مقتل عنصرين من قوات الأمن بإطلاق نار على أطراف جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تدخل الأمن تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عددا من المجموعات من داخل جرمانا قتلت عسكريين صباح اليوم، وسط الأمن تدخل للفصل بين القوات المهاجمة والمسلحين داخل جرمانا بريف دمشق

وأدى ذلك إلى انتشار مستمر لقوات الدفاع والداخلية لمنع أي تجاوزات في جرمانا بريف دمشق.

وناشدت وزارة الداخلية السورية  المواطنين بعدم الانجرار وراء الفتنة مشيرة إلى أن الدولة هي التي تعاقب المخطئين.

كما شددت على أن البحث جار عن صاحب التسجيلات المسيئة للرسول والتي تسببت في الفتنة.

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