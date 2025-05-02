حكام مباراتي اليوم الجمعة بالدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "نايل".

مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

المباراة تنطلق أحداثها في تمام الساعة 5:00 مساء، ويحتضنها إستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة سموحة ضد الإسماعيلي يديرها أحمد الغندور حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدًا أولًا وخالد حسام طه مساعدًا ثانيًا وعاطف حسين حكمًا رابعًا وعبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو ومصطفى عطية حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مباراة زد ضد طلائع الجيش

المباراة تنطلق فعالياتها في تمام الساعة 8:00 ويحتضنها إستاد القاهرة الدولي.

مباراة زد أمام طلائع الجيش يديرها السيد منير حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمد سعيد عبد العظيم "شيكا" مساعد أول ومحمد خالد عيد مساعدًا ثانيًا وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا ومحمد الحنفي حكمًا لتقنية الفيديو وأسامة السيد حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

الزمالك يتعادل أمام المصري سلبيًّا

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.



وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

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