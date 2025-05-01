بيسيرو: أتمنى ألا تقسو جماهير الزمالك على اللاعبين وكنا نستحق الفوز أمام المصري

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المصري اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الزمالك كان يستحق الفوز، والفريق المنافس لم تسنح له فرص مثل التي سنحت لنا، وأهدرنا العديد من الفرص وأحيي اللاعبين على الأداء في المباراة والإصرار، وغياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز في مباراة اليوم".

وتابع بيسيرو قائلًا:" هذه أول مباراة منذ أن توليت مهمة تدريب الزمالك يكون هناك متسع من الوقت بسبب فترة التوقف عكس ما كان يحدث في السابق حيث لم يكن لدي الوقت الكافي لتحسين جودة الفريق".

وأضاف المدير الفني:" هناك لاعبون غابوا عن لقاء اليوم، وحزين بسبب عدم الفوز لكني سعيد بأداء اللاعبين والتزامهم وجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء أدوا ما عليهم".

وفيما يخص عدم الاعتماد على ثنائي هجومي في لقاء اليوم قائل بيسيرو:" في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر لعبنا بثنائي هجومي، وبعيدًا عن مباراة سموحة، اليوم أدينا مباراة جيدة وأهم شئ التنظيم وخلق الفرص التي كانت ضعف مباراة سموحة ونستحق الفوز في لقاء المصري".

وتابع المدير الفني:" المصري من أفضل الفرق التي تدافع ورغم ذلك خلقنا العديد من الفرص، والمنافسون لنا على بطولة الدوري كانوا موفقين بالأمس أكثر من الزمالك في لقاء اليوم، وسنلعب بقوة حتى النهاية وسنخوض الخمس مباريات المتبقية بكل تركيز، ومن الوارد أن يتعثر المنافسون".

وأكد بيسيرو أنه يطالب الجماهير بألا تقسو على الفريق، لأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، والمطلوب منهم هو الأداء بنفس أداء مباراة.

وواصل المدير الفني قائلًا:" لا أحب الحديث عن التحكيم أو الحالات التحكيمية ولم أر صحة قرار إلغاء هدف ناصر منسي والأخطاء واردة لكن الأهم عدم تكرارها".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا:" كل اللاعبين معرضون لإهدار الفرص وعلينا العمل على تحسين هذا الأمر وعلاج السلبيات".

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

تشكيل المصري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر.

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن.

وتضم دكة البدلاء: محمد شحاته، كريم العراقي، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

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