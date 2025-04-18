الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2025

الدوري الأوروبي، أسدل الستار علي منافسات الدور ربع نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2025/2024 وتحددت الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي.

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أتلتيك بلباو الإسباني.

مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بودو جليمت النرويجي.

وكان توتنهام هوتسبير حجز أول مقعد في منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي وذلك عقب فوزه على آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.



كما تأهل أتلتيك بلباو إلى الدور ذاته وذلك عقب فوزه بهدفين دون رد على خصمه رينجرز الإسكتلندي.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على ليون بنتيجة 5/4، في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية في مباراة مثيرة.

كما تأهل بودو جليمت النرويجي إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية عقب فوزه على لاتسيو الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، عقب انتهاء مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-3.

نتائج مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام وفرانكفورت

الذهاب: تعادل 1/1.

الإياب: 1/0 لـ توتنهام.

أتلتيك بلباو ورينجرز

الذهاب: تعادل 0/0

الإياب: 2/0 لـ أتلتيك بلباو.

مانشستر يونايتد وليون

الذهاب: تعادل 2/2.

الإياب: 5/4 لـ مانشستر يونايتد.

لاتسيو وبودو جليمت

الذهاب: 2/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 3/1 لـ لاتسيو، ليفوز بودو جليمت بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

وتنطلق منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي عن مرحلة الذهاب، يوم 1 مايو من الشهر المقبل، على أن تُقام مرحلة الإياب يوم 8 مايو القادم.

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