مسلسل آسر الحلقة 24، عزت يصل إلى الخال

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 24 حول استمرار عزت في البحث عن الخال بكل الوسائل الممكنة.

ويتوجه راغب وآسر وعزت معًا إلى الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها المشروع، ولاحقًا، يذهب راغب للقاء حبيبته، ويتضح أن آسر هو من يدفعها تجاهه سرًّا.

وشهدت الحلقة جلوس جابر مع الخال ويبلغه بأن عزت مصر على الوصول إليه، فيمنحه الخال ورقة ليوصلها إلى عزت، ويتبين لاحقًا أن تلك الورقة تحتوي على عنوان خاص بالخال.

أما حياة، فتدخل غرفة راغب في غيابه وتفتح خزنة تحتوي على قرص صلب (Hard Disk)، وتقوم بتوصيله بالشاشة لترى مقطع فيديو يُظهر عزت وهو يقتل حارس محل المجوهرات الذي شاركوا في سرقته في الماضي.

وفي أثناء ذلك، يكون جاد على الباب، وينكر لاحقًا أنه رأى شيئًا، إلا أنه يُفصح لاحقًا لغازي بأنه شاهد الفيديو بالفعل، فيطلب غازي منه تسليمه الفيديو لتجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى طلاق والديه.

وتشعر حياة بالقلق على مستقبل جاد في ظل شعورها بأن راغب يشك في نسب جاد إليه، فتنصحها خالتها، المقيمة في المستشفى، بأن تعمل على توصيل جاد إلى عائلة والده الحقيقي، مجد.

وبالفعل، تخطط حياة لأن يتعلم جاد صناعة النجارة من والد مجد، الذي يستقبله بحفاوة بحضور آسر.

في جانب آخر، تطلب مريم من آسر وجاد أن يتركاها مع حياة وحدها، دون الإفصاح عما دار بينهما، أما ناي، فيشتد عليها المرض وهي وحدها، وتختتم الحلقة بوصول عزت إلى الخال، بناءً على العنوان الذي حصل عليه من جابر.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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