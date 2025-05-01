مسلسل آسر الحلقة 23، رامي في حالة صدمة بسبب رسالة من مجد

دارت أحداث الحلقة 23 من مسلسل “آسر” حول تطورات متعددة ومفاجئة في حياة الشخصيات.

حيث يجتمع حياة وراغب لدراسة مشروع آسر الجديد الذي يشاركهم فيه، وفي هذه الأثناء، يكتشف آسر أن ناي تمر بمراحل متقدمة من مرض خطير، وتحتاج إلى العلاج الكيميائي، رغم مخاطره وآثاره الجانبية.

يقوم آسر بزيارة منزل حياة وراغب، ويقضي وقتًا مع ناي وجاد في مشاهدة فيلم، ويحاول خلال الجلسة التقرب من حياة بطريقة هادئة، وفي الوقت ذلك تعمل لارا على أن تجعل حبيبة راغب تتواصل معه بناء على تعليمات من آسر وتطلب تلك الحبيبة أن يأتي راغب إلى الصالة لأنها تخسر في لعبة القمار.

وبالفعل يذهب راغب ويترك زوجته مع آسر وناي وجاد، ولقد نام جاد وناي، وقام آسر بنقل جاد إلى سريره، وتقرب آسر لحياة وتحدث معها بكلمات غزل ولكنها مغلفة بكثير من الشكوك تجاه زوجها، مما يثير شكوكها تجاه تصرفات راغب.

وبناءً على حديث آسر، تبدأ حياة في تفتيش جيوب جاكيت راغب بعد أن يغادر المنزل خاصة بعدما استمعت إلى صوت فتاة أثناء حديثه، مما يدفعها للبحث في الجيوب فتجد مفتاحًا وتقرر إخفاءه.

في جانب آخر، يتلقى رامي اتصالًا من مجهول يطلب منه الحضور لمكان معين إذا أراد معرفة الحقيقة عن شقيقه، وعند ذهابه، يتم اختطافه ويُؤخذ إلى الخال، حيث يمنحه الخال رسالة من شقيقه مجد يعترف فيها بأنه القاتل الحقيقي وسارق الذهب، وأنه كان يخشى قول الحقيقة.

يُصدم رامي من الاعتراف لكنه في النهاية يقرر التوقف عن كتابة المقالات، ويبلغ راغب بذلك وهو ما كان يريده آسر الذي يشعر بالارتياح لأنه استطاع إبعاد شقيقه عن هذه المعركة.

أما عزت، فيعرض على “فراس”، ابن حارس محل الذهب، العمل معه ويوافق فراس على ذلك، وتُختتم الحلقة بطلب ناي من آسر أن يرافقها لرؤية شخص لم تلتقه منذ زمن، وعندما يذهبان معًا، يتم الكشف أن هذا الشخص هو والدها، غازي.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.