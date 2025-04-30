الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 23

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

يبحث عشاق مسلسل آسر عن كل تفاصيل هذا العمل الذي يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة بمصر وفي دول كثيرة في الوطن العربي.

ويزداد البحث عن موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 23 وهي أحدث حلقات العمل وذلك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن خطة آسر لمواجهة أصدقائه الخائنين.

 

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 23 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض  مسلسل آسر الحلقة 23 على منصة شاهد اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من  المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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