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حوادث

ارتفاع عدد المصابين في حادث حريق شقة الإسماعيلية إلى 16 شخصا

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

ارتفع عدد المصابين في حادث حريق شقة سكنية بقرية الواصفية التابعة بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، إلى 16 مصابا.  
 

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إصابة 8 أشخاص في حريق شقة بالإسماعيلية

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع بشقة بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة ابوصوير، وأدي إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق.  

 

إخطار بوقوع حريق 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حريق باحدي المنازل الواقعة بقرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير وادي إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لاسعافهم وتلقي العلاج اللازم. 

 

حالة المصابين الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من اختناق حيث تم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم.  

 

أسماء المصابين في الحادث 

وبين إن المصابين هم كل من حمادة سعيد محمد 40 عاما، ويوسف شعبان محمد 34 عاماعلى السيد حسن 25 عاما، واحمد سيد احمد 29 عاما، وإبراهيم محمد احمد 18 عاما، وأحمد حسن طلبة 51 عاما، وعبد الحميد حسن عبد الحميد 27 عاما، محمد السيد عبد الرحمن 61 عاما، وحسن كمال حسن 33 عاما، وعبد العزيز شعبان ادريس 49 عاما.  
 

بالإضافة إلى إصابة كل من مصطفى محمد محمد 32 عاما، وعبد العزيز محمد عبد العزيز 30 عاما، وامين كمال حسن 48 عاما،السيد محمد خليل 29 عاما، وعمرو السيد حسن 38 عاما، وكمال محمد حسن 40.

 

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