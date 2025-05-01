أخبار مصر اليوم: كل ما تريد معرفته عن وظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر.. خريطة سقوط الأمطار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حالة الطقس غدا، أماكن سقوط الأمطار المتوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار على الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كل ما تريد معرفته عن وظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر 2025

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بالإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز عن وظائف في الأزهر الشريف يزداد البحث حول الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025.

توجيه عاجل من وزيرة التنمية المحلية بشأن منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جميع المحافظات بتسهيل إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة علي المواطنين، وتنفيذ مرور ميداني خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة علي مختلف محافظات الجمهورية لعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة.

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم المساندة القانونية والدعم النفسي للطفلة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، ضحية الاعتداء الجنسي من قبل حارس إحدى المنشآت والذي يبلغ من العمر 37 عاما.

الأعلى للجامعات يصدر دليلًا لتوعية الباحثين بالنشر العلمي الآمن

أصدرت وحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات دليلًا توعويًا بعنوان: "كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسة والمزيفة؟".

إشادة واسعة من السائحين بخدمات أوراسكوم بيراميدز في الأهرامات (فيديو)

أشاد عدد كبير من الزائرين بالخدمات السياحية الجديدة التي تقدمها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بمنطقة الأهرامات وذلك في إطار التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بهضبة الأهرامات.

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

بدأت الأحوال الجوية في التحسن اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد حالة من التقلبات الحادة والسريعة التي شهدتها البلاد أمس، إثر تعرضها لمنخفض خماسي تسبب في عاصفة ترابية أثرت على معظم المحافظات، وأدت إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس بعدم الاستقرار.

بعد إجازة عيد العمال، عطلات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس

يزداد البحث من قبل المواطنين وطلاب المدارس وأولياء الأمور والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، إجازات شهر مايو 2025 للموظفين وطلاب المدارس

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