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شم النسيم 2025، تفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

موعد إجازة شم النسيم،
موعد إجازة شم النسيم، فيتو
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يزداد بحث الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة.

و نستعرض، موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة في هذه السطور.

موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة

 

وبشأن موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة، من المتوقع أن يوافق شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، ما يتيح للجميع الفرصة للاستمتاع بهذه المناسبة.

إمكانية ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس

تماشيا مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الإجازات الرسمية عبر تمديد عطلة نهاية الأسبوع، قد يتم ترحيل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس 24 أبريل 2025، مما يمنح الموظفين فرصة لقضاء عطلة أطول مع عائلاتهم.

موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة، فيتو
موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة، فيتو

الإجازات المتبقية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المتبقية  خلال العام الحالي، وتتضمن:

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

الإجازات المرضية للموظفين 

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

 

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