الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض كبير مفاجئ بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا بدرجات الحرارة حتى 6 درجات مئوية.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:18

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