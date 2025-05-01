الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 60 ألفا و800 طن في صوامع الدقهلية

توريد القمح بالدقهلية،
توريد القمح بالدقهلية، فيتو

أعلن وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية، المحاسب علي حسن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2025 اليوم إلى 59673.199 طن، والتوريد خارج المحافظة 1167 طنا بإجمالي 60 ألفا و800 طن.

 

توريد 59673.199 طنًّا في الصوامع

‏‎وتابع وكيل تموين الدقهلية في جولة تفقدية  بمرافقة المهندس سامي رزق مدير صيانة الحبوب بتموين الدقهلية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مواقع تخزين الأقماح، والتأكد من فتح موقع تسلم القمح وسير العمل بأماكن التخزين بشكل منتظم لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين وتأكيد تسلمها وفق الضوابط المقررة.

 

تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في التوريد 

وأكد وكيل تموين الدقهلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025 لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

‏‎

 

المنزرعة 231437 فدانًا والكمية المتوقع توريدها 416586 طنًّا تقريبًا

 وأوضح أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231437 فدانًا والكمية المتوقع توريدها تبلغ 416586 طنًّا تقريبًا، وأن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة التنفيذية بالمحافظة الأقماح المحلية الأجهزة التنفيذية المساحة المنزرعة الرقابة التموينيه اماكن التخزين المساحة المنزرعة من القمح حافظة الدقهلية توريد القمح المحلي توريد القمح كيل وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع على تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح

مزارعو القمح بالشرقية يشتكون من نقص المياه، ووزير الزراعة يتدخل لحل المشكلة (فيديو وصور)

تموين الشرقية يضبط 4 أطنان نخالة بدون فواتير بمنيا القمح

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والحظ الوفير
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل، عودة الأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

قفزة في أسعار البيض اليوم الخميس 1 مايو 2025

بيسيرو: أتمنى ألا تقسو جماهير الزمالك على اللاعبين وكنا نستحق الفوز أمام المصري

المجددون، محمد إقبال شاعر ومفكر وفيلسوف نادى بإنشاء دولة إسلامية في شرق آسيا

مشادة قوية بين جهازي الزمالك والمصري عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري

تغريم المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن لقاء سويدان

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد إقبال شاعر ومفكر وفيلسوف نادى بإنشاء دولة إسلامية في شرق آسيا

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل

دار الإفتاء توضح مدى جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

المزيد
الجريدة الرسمية