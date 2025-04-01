الثلاثاء 01 أبريل 2025
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تموين الدقهلية: ضبط 2 طن ملح وتحرير 100 مخالفة تموينية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

قاد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية اليوم، أسفرت عن تحرير 100 مخالفة، وتم ضبط2 طن ملح، 20 كيلو دواجن، 100علبة سجائر،2 اسطوانة غاز، وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 55 مخالفة، شملت، نقص وزن، وتصرف في دقيق، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نضافة أدوات عجين، وعدم وجود سجل تفتيش.

 

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 45 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة بدون ترخيص، وسلع بدون فواتير، وتجميع سلع تموينية، وامتناع عن بيع مواد بترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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ذلك تنفذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحطات تموين السيارات، والتشديد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

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