وكيل تموين الدقهلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي اليوم لـ 3355.3 طنا

أعلن المحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية عن زيادة حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2025 اليوم الي 3355.266 طنا.



زيادة حصيلة توريد القمح المحلي لموسم 2025 اليوم الي 3355.266 طنا

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن موسم حصاد وتوريد القمح المحلي 2025، وبناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية بالاستعدادات والجاهزية لاستقبال محصول القمح موسم 2025 اعتبارا من 15/4/2025.

و فتح موقع استلام القمح وسير العمل بأماكن التخزين



‏‎وتابع المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، مواقع التخزين للتأكد من فتح موقع استلام القمح وسير العمل بأماكن التخزين بشكل منتظم لاستقبال الاقماح من المزارعين والتأكيد علي استلامها وفقا للضوابط المقررة.

انتظام عمليات التوريد في المواقع التخزينية



‏‎واكد انتظام عمليات التوريد في المواقع التخزينية وان اللجان مستمره في عملها في كل موقع تخزيني، تم توريد 3355.266 طن من القمح المحلي



‏لافتا، الي الحرص دائما علي تشجيع المزارعين من خلال الاتي:

-تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الاقماح المحلية خلال الموسم وطبقا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025.

قيام الجهات المسوقه لمحصول القمح المحلي 2025 بسداد ثمن القمح المورد خلال (48)ساعة من بداية التوريد.

التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للقمح، من خلال تحديد أسعار شراء القمح موسم 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كالاتي:

2200 جنيه للإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيه للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و2100 للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط





كما حرص، وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تكثيف جهود غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات بالمتابعة علي مدار اليوم عمليات توريد القمح لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد هذا الموسم.

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