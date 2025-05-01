تسريب يخص دولة عربية ينهي مستقبله، ترامب يطيح بمستشار الأمن القومي ويسند منصبه لـ ويتكوف

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير لها الخميس، عن مصادر تأكيدها، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد يشغل منصب مستشار الأمن القومي بديلا عن مايك والتز.

سي إن إن: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيشغل منصب مستشار الأمن القومي

وكانت صحيفة “وول ستريت الجورنال” قد أكدت في تقرير لها خلال وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز.



وقال تقرير “ستريت جورنال”، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يتبنى سياسة متشددة تجاه إيران وأوكرانيا، واصطدم مع مسئولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، فى وقت سابق من اليوم الخميس، على اعتزام مستشار الأمن القومي مايك والتز ترك منصبه، قائلا: لن نعلق على خبر من مصدر مجهول.

وذكرت قناة “سي بى إس أن مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض مايك والتز سيترك منصبه.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة تسريبات تطبيق “سيجنال”، بشأن توجيه ضربة جوية للحوثيين في اليمن، عقب إضافة صحفي إلى جروب يضم كبار رجال البيت الأبيض بالخطأ.

وحمل البيت الأبيض مايك والتز مسئولية التسريبات على تطبيق “سيجنال”، والتي تم خلالها مناقشة شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.





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