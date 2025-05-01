الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تسريب يخص دولة عربية ينهي مستقبله، ترامب يطيح بمستشار الأمن القومي ويسند منصبه لـ ويتكوف

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير لها الخميس، عن مصادر تأكيدها، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد يشغل منصب مستشار الأمن القومي بديلا عن مايك والتز.

سي إن إن: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيشغل منصب مستشار الأمن القومي 

وكانت صحيفة “وول ستريت الجورنال” قد أكدت في تقرير لها خلال وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز.
 

وقال تقرير “ستريت جورنال”، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يتبنى سياسة متشددة تجاه إيران وأوكرانيا، واصطدم مع مسئولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، فى وقت سابق من اليوم الخميس، على اعتزام  مستشار الأمن القومي مايك والتز ترك منصبه، قائلا: لن نعلق على خبر من مصدر مجهول.

وذكرت قناة “سي بى إس أن مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض مايك والتز سيترك منصبه.

 مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة تسريبات تطبيق “سيجنال”، بشأن توجيه ضربة جوية للحوثيين في اليمن، عقب إضافة صحفي إلى جروب يضم كبار رجال البيت الأبيض بالخطأ.

وحمل البيت الأبيض مايك والتز مسئولية التسريبات على  تطبيق “سيجنال”، والتي تم خلالها مناقشة  شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ترامب إيران أوكرانيا مايك والتز مستشار الامن القومي مستشار الأمن القومي مايك والتز

مواد متعلقة

أول تعليق من البيت الأبيض على اعتزام مستشار الأمن القومي تقديم استقالته

قناة CBS: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيترك منصبه

ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

قفزة في أسعار البيض اليوم الخميس 1 مايو 2025

استبعاد أحمد فتوح من مباراة الزمالك والمصري

خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

تسريب يخص دولة عربية ينهي مستقبله، ترامب يطيح بمستشار الأمن القومي ويسند منصبه لـ ويتكوف

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

كيف ينمي المسلم المعاصر محبة النبي في قلبه؟ رد واف من علي جمعة (فيديو)

للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين، أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث

المزيد
الجريدة الرسمية