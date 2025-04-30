روتانا تطرح ألبوما جديدا لـ عبد العزيز الطيار قريبا

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوما جديدا للمطرب عبد العزيز الطيار.

يأتي الألبوم بعنوان “أتعبني الجرح” ويتضمن 4 أغنيات، من إنتاج شركة روتانا، ومن المقرر أن يطرح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

روتانا تطرح ألبوم جديد لبهاء سلطان

وطرحت شركة روتانا مؤخرا ألبوما جديدا للمطرب بهاء سلطان بعنوان “رسيني” والذي ضم 5 أغاني متنوعة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

ألبوم بهاء سلطان الجديد “رسيني” يضم 5 أغاني ومنهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين، بالإضافة إلي أغنيتين أخرين

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