الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لميني ألبوم بهاء سلطان الجديد

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

يعود النجم بهاء سلطان الجمهور بميني ألبوم جديد بعنوان “رسيني” خلال الأيام المقبلة، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات 

ألبوم بهاء سلطان الجديد 

ويتضمن ألبوم بهاء سلطان ٤ أغاني وهما أغنية رسيني واغنية أخري بعنوان بنشوف فلان، الطيبين، اترموا، وذلك بعدما أعتاد مؤخرا أن يفاجئ الجمهور من حين لاخر بطرح ميني البوم جديد.

ويتعاون بهاء سلطان في أحدث ألبوماته مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم خالد تاج الدين وغيرهم.

وفي سياق آخر، كان المطرب بهاء سلطان قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “صاحبي يا صاحبي” من مسلسل “ولاد الشمس” بطولة الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

وكان قد كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعاونه مع المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل عنوان “الطيبين”. 

ونشر خالد تاج الدين صورة من كواليس التحضير للأغنية مع بهاء سلطان، وعلق عليها قائلا: “قريبا الطيبين مع البوب بهاء سلطان.. وفي الصورة بقنع بهاء إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى بس هو مقتنعش وغيرناها في الاخر”.

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