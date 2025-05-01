وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية

قال وفد قطر خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس: إن ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية.

وفد قطر أمام العدل الدولية: ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية

وأضاف وفد قطر: أن إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة ونشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة.

وتابع: إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر الماضي وتستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا.

واستطرد: أن التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ، مضيفا أن وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا.

وأكد وفد قطر: أن إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين والتجويع في غزة ليس عرضا جانبيا بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية.

وأشار وفد قطر إلى أن إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل، والقطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

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