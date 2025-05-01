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رياضة

الدوري المصري، ترتيب مجموعة التتويج قبل مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

 ترتيب الدوري المصري، يخوض الزمالك مباراة قوية اليوم الخميس أمام المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد المكس في الإسكندرية في الجولة الثالثة لمجموعة التتويج.

وكان الأهلي حقق فوزا هاما أمام بتروجت بنتيجة 3-2،  في أول ظهور لعماد النحاس في القيادة الفنية على أرضية استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة الحسم للدوري المصري.


 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل


1- بيراميدز - 47 نقطة.

2- الأهلي - 43 نقطة.

3- الزمالك - 38 نقطة.

4- المصري - 34 نقطة.

5- البنك الأهلي - 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة.

7- فاركو - 26 نقطة.

8- بتروجيت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة.

نظام الدوري المصري 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

 

 وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

 والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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