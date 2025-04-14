بعد جدل سفر الأطباء، رسالة نارية من عمرو أديب بسبب عجز المستشفيات

قال الإعلامي عمرو أديب: “لو أنا قلت امبارح خلوا الأطباء يهاجروا ويسيبوا مصر كان الوضع هيبقى إيه؟ احنا عندنا نقص في الأطباء والتمريض عاوزيني أدعو لـ هجرة الأطباء يعني علشان أبقى عاجبكم؟”.

قيمة الطبيب مقارنة بكل الوظائف

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:"أنت بتقارني أنا بالدكتور.. ما حدش يتقارن بالدكتور.. أي غلطة لأي وظيفة تعدي إنما غلطة الدكتور كارثة.. تخيل رحت مستشفى بابنك ما لقتش دكتور أو دكتور مش جيد عمله مصيبة".

عمرو أديب: موضوع هجرة الأطباء لازم البلد تلاقي له حل

وتابع عمرو أديب: “مشكلتي إني بحط إيدي في النار.. موضوع هجرة الدكاترة لازم البلد تلاقي له حل.. ومقترح إنهم ما يسافروش كم سنة مش بتاعي ده مقترح برلماني”.

رسالة عمرو أديب للأطباء

وواصل: "أنتو ليه زعلانين لما بقول البلد صرفت عليكم في التعليم.. ما هي صرفت عليَّ أنا كمان بس الدكتور أهم من أي حد".

وتساءل عمرو أديب: “هي الدولة بتصرف على مجانية التعليم ليه ما هو عشان محتاجة دكتور ومهندس.. هو أقل كلية طب خاصة في مصر بكم؟ بقول إن البلد صرفت فمحتاجة مقابل”.



وتابع: “فيه دكتورة مصرية سافرت ألمانيا ولما بتدخل عليها الحالة بتقوله فورًا أنت عندك كذا.. الدكاترة الألمان افتكروها ساحرة.. لكن هي ناظرت كتير وعندها خبرات”.

واستطرد: "أنا مش ماسك فيك ولو جيت قلت لي 20 ألف في الشهر مش عاجبني وهسافر هقول لك بالسلامة وربنا معاك وأنت صورة مشرفة لمصر في الخارج وهتحول دولارات وهتاخد خبرة ولما ترجع لمصر هتفيد".



وتابع: "إنما قاعد أفكر من امبارح هنعمل ايه في النقص وعجز الأطباء في المستشفيات في ظل هجرة الأطباء، طيب من غير أطباء وممرضين وممرضات هنعمل إيه والبلد هتعيش إزاي، أنت مش هتحس بهذا الأمر إلا لما تخش المستشفى وما تلاقيش طبيب، نقدر نعمل لكم حوافز ونحافظ عليكم وما تهاجروش".

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