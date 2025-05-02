إسحاق الهوزيني، الناسك الذي دل عليه النور

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا إسحاق الهوزيني، أحد أبرز قديسي الكنيسة الأوائل في حياة النسك والزهد.

قصة القديس إسحاق الهوزيني

وُلد القديس إسحاق في مدينة "هورين" التابعة لمنطقة شباس، من أبوين تقيين هما إبراهيم وسوسنة. فقد والدته وهو لا يزال طفلًا صغيرًا، وتزوج والده لاحقًا من امرأة كانت تعامله بقسوة، فكانت تمنحه القليل من الخبز رغم سنوات عمره الخمس، وكان يوزعه على الرعاة المشاركين له في العمل ويصوم حتى الغروب. وقد شهد من حوله هذه الرحمة المبكرة، حينما رآه والده يربط قطعًا من الطين مكان الخبز ليوهمها بأنه أكل طعامه، ما أثار دهشة والده ودفعه لمجد الله على صلاح ابنه.

ومع بلوغه سن الشباب، ترهّب القديس إسحاق على يد الأنبا إيليا، ثم انتقل بعد نياحته إلى جبل برنوج، حيث تتلمذ على يد شيخ يُدعى الأنبا زخارياس. وعندما عثر عليه والده وطلب عودته، أطاع نصيحة معلمه ورجع إلى أبيه حتى وفاته، ثم وزع ما ورثه منه على الفقراء، وانعزل في موضع خارج المدينة لممارسة النسك والعبادة.

تنيّح القديس إسحاق بسلام ودفنه المؤمنون في مكان نسكه، ثم نُسي موضع قبره مع مرور الزمن. وبعد سنوات، أظهر الله جسده بطريقة إعجازية، إذ أضاء نور عظيم على قبره لمدة ثلاثة أيام متتالية، شاهده بعض الحصادين. فلما أتى المؤمنون وفتحوا القبر، وجدوا الجسد، ووضعوه على جمل ليتجه إلى المكان الذي يحدده الله، فتوقف الجمل عند موضع بين "هورين" و"نشرت"، وهناك شيدوا كنيسة تكريمًا للقديس.

وتأتي هذه الذكرى ضمن احتفال الكنيسة بسير القديسين الذين أضاءوا طريق الإيمان بالحياة النسكية والتقوى والعطاء، وتُحييها الكنائس عبر القداسات والصلوات الخاصة.

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