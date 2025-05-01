كهنة إيبارشية حلوان يناقشون ترتيبات الخدمة برئاسة الأنبا ميخائيل

عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة اجتماعه الدوري بكاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وذلك بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان.

تثقيف الكهنة

شهد الاجتماع كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل، تناول خلالها عدة موضوعات، من أبرزها: "الأسقف هو الخيط الذي يجمع كل حبات السبحة"، مؤكدًا على دور الأسقف في توحيد الخدمة والرؤية، و"ما أحوجنا أن نكون معلمين متعلمين لتثقيف الرعية"، في إشارة إلى أهمية تثقيف الكهنة المستمر، و"أساس الخدمة هو العلاقة الروحانية بالله"، كقاعدة جوهرية في العمل الكنسي والرعوي.

كما ناقش الحاضرون عددًا من الترتيبات الخاصة بتنظيم الخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق احتياجات شعب الإيبارشية ويعزز من فاعلية العمل الكنسي.

وفي لفتة محبة، هنأ الآباء الكهنة نيافة الأنبا ميخائيل بمناسبة مرور عام على سيامته أسقفًا للإيبارشية، معربين عن شكرهم لجهوده في خدمة الكنيسة وشعبها.

واختُتم الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "عَمَلَ اللهِ"، استعرض أبرز الإنجازات والأعمال التي تمت خلال العام الماضي من خلال نيافة الأسقف، وبمشاركة الآباء الكهنة والخدام والخادمات، والتي عكست أثر النعمة الإلهية والعمل الجماعي في خدمة الإيبارشية.

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