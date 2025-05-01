الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

بدأت الأحوال الجوية في التحسن اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد حالة من التقلبات الحادة والسريعة التي شهدتها البلاد أمس، إثر تعرضها لمنخفض خماسي تسبب في عاصفة ترابية أثرت على معظم المحافظات، وأدت إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس بعدم الاستقرار.



طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة صباحًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، أما ليلًا، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل يتحول إلى مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.



كما أشارت الهيئة إلى استمرار فرص الأمطار خلال يومي السبت والأحد المقبلين، لتشمل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضًا.

أما يوما الإثنين والثلاثاء، فسيشهدان نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء، مما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

القاهرة الكبرى

العظمى: 25 – 29 درجة

الصغرى: 16 – 19 درجة

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 21 – 26 درجة

الصغرى: 13 – 16 درجة

شمال الصعيد

العظمى: 26 – 31 درجة

الصغرى: 14 – 15 درجة

جنوب الصعيد

العظمى: 31 – 34 درجة

الصغرى: 17 – 18 درجة

درجات الحرارة اليوم في أغلب المدن:

القاهرة: 26 / 17

الإسكندرية: 21 / 14

العلمين الجديدة: 22 / 14

مطروح: 20 / 13

شرم الشيخ: 32 / 23

الغردقة: 29 / 21

أسوان: 34 / 19

الأقصر: 32 / 18

الفيوم: 27 / 15

بني سويف: 27 / 15

سوهاج: 29 / 15

الزقازيق: 26 / 17

بورسعيد: 25 / 18

كاترين: 24 / 10

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