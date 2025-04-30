الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طقس الإسكندرية يتحدى تحذيرات العاصفة الترابية (فيديو وصور)

طقس الإسكندرية، فيتو
طقس الإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، سطوع أشعة الشمس وطقسا حارا على بعض مناطق غرب ووسط المحافظة على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار.

عاصفة رملية ترابية تحجب الرؤية في المنيا (فيديو وصور)

لمرضى الحساسية، 10 نصائح للحماية من العاصفة الترابية

ورصدت فيتو عبر بث مباشر حالة الطقس في الإسكندرية واستعدادات القيادات التنفيذية بالمحافظة للتقلبات الجوية.

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى  

وعلى الجانب الآخر، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،  وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها 40: 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.

كما شدد المحافظ على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين بضرورة توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تجنب التواجد تحت الأشجار أثناء الرياح الشديدة، الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة، وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

 الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية هيئة الأرصاد الجوية الأمطار

مواد متعلقة

الأسوأ ألابا بـ7 إصابات وغياب 17 شهرا، إحصائية مرعبة لإصابات مدافعي ريال مدريد

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

رغم الهزيمة من باريس سان جيرمان على ملعبه، مدرب آرسنال: سنفوز في فرنسا

ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

إسكان النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وخطوات المناقشة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

جنايات دمنهور تعقد جلسة سرية لإصدار قرار في قضية طفل البحيرة

المصريون يستقبلون العاصفة بالخوف والدعاء، وتعيد للنشطاء ذكريات واقعة «يوم القيامة»

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

حجبت الرؤية وأظلمت النهار، وصول العاصفة الترابية للسويس

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية