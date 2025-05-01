الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع حادث طريق بورسعيد ويطمئن على المصابين

السيارة التي أتلفها
السيارة التي أتلفها الحجر الكبير، فيتو

 تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تطورات حادث التصادم الذي وقع على طريق دمياط/ بورسعيد، نتيجة سقوط حمولة صخرية من سيارة نقل ثقيل على سيارة أخرى، ما أسفر عن إصابة شخصين 

وأعرب المحافظ عن اطمئنانه لاستقرار الحالة الصحية للمصابين، موجّهًا بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، والتأكد من استكمال الإسعافات دون تأخير.

 

الشهابي يوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيارة النقل المتسببة

 كما أكد "الشهابي" ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سائق سيارة النقل المتسببة في الحادث، مشددًا على محاسبة أي تقصير أو مخالفة تهدد سلامة الطرق والمواطنين.

الحجر المتسبب  في حادث طريق دمياط / بور سعيد 
الحجر المتسبب  في حادث طريق دمياط / بورسعيد 

متابعة ميدانية وتنسيق فوري

 وفور ورود البلاغ، جرى التعامل مع الحادث ميدانيًا بالتنسيق بين الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة دمياط، وإدارة المرور، لضمان سرعة التعامل مع الموقف وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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