محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق (صور)

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف جهود حملات النظافة وتمهيد الطرق في جميع مراكز المحافظة.

محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق

تأتي هذه التوجيهات في إطار تحسين منظومة النظافة وتجميل الشوارع، مما يسهم في توفير بيئة صحية للمواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات يومية شملت رفع المخلفات في الشوارع الرئيسية وطرق السلام والقيس، كما تم تحسين كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة.

محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق

وفي أبوقرقاص، استمرت حملات النظافة في المدينة والقرى، بينما في ديرمواس، تم استهداف قرية نزلة البدرمان لأعمال النظافة وصيانة كشافات الإنارة.

محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق

في مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية بمجلس قروي قلندول حملة موسعة لصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات جديدة، مع الاستمرار في تمهيد الشوارع لتسهيل حركة المرور.

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