في عيد العمال، أغانٍ وأفلام خلدت كفاح الإيد الشقيانة

تحتفي مصر اليوم الخميس، 1 مايو، بعيد العمال، وهو اليوم الذي يكرم فيه نضال الطبقة العاملة وتضحياتها في سبيل البناء والتنمية.

ويعد هذا اليوم مناسبة لتقدير كل يد تبني وتصنع وتصبر من أجل تقدم الوطن، وفي هذه المناسبة نبرز مجموعة من الأغاني والأفلام التي استعرضت أهمية العمل وجهود العمال، وخلدت بكلماتها وصورها كفاح “الإيد الشقيانة”.

أغنيات أبرزت أهمية العمل والعمال

قدَّم نجوم الطرب على مدار عقود عددًا من الأغنيات التي احتفت بالعمال وتضحياتهم، أبرزها:

عمال ولادنا والجدود عمال

وهي أغنية من كلمات فؤاد قاعود، وألحان سيد مكاوي وهي أغنية ملحمية تم تسجيلها للإذاعة عام 1968، وتقول كلماتها: “عمال ولادنا والجدود عمال.. ضاربين إيدينا في الصعاب أهوال..”.

خلي توكالك على مولاك

قدمها عبد الحليم حافظ في فيلم “المال والبنون”، وهي من كلمات فتحي قورة، وألحان كمال الطويل، وتحث على السعي والعمل والتوكل.

دور يا موتور

قدمتها الفنانة ليلى مراد وهي من كلمات بيرم التونسي، وألحان حسين جنيد، وتشيد بدور العمل وأهميته.

إحنا العمال

قدمها الفنان الراحل محمد رشدي وهي أغنية تعكس فخر العامل بعمله ودوره في الإنتاج.

يا حلاوة الإيد الشغالة

تعد هذه الأغنية للفنانة شريفة فاضل واحدة من أشهر أغنيات عيد العمال، وهي تحتفي بقيمة العمل الشريف، والأغنية من تأليف شريف المهدى، وألحان حسن نشأت.

السينما.. مرآة كفاح الطبقة العاملة

ولم تغب قيمة العمل وكذلك قضايا العمال عن شاشة السينما المصرية، التي وثقت كفاحهم وواقعهم وهمومهم في أعمال خالدة، منها:

فيلم الأرض

وهو عمل من إنتاج عام 1970 ومن إخراج يوسف شاهين وهو عمل يجسد كفاح الفلاحين من أجل أرضهم وحقوقهم وشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم محمود المليجي وعزت العلايلي.

فيلم الأيدي الناعمة

من بين أبرز الأفلام التي تناولت موضوع العمل يأتي فيلم “الأيدي الناعمة” الذي تم إنتاجه عام 1963، وهو من بطولة صباح وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار، عن قصة لتوفيق الحكيم وإخراج محمود ذو الفقار.

ويحكي الفيلم قصة أمير سابق يفقد أملاكه بعد ثورة يوليو ويضطر إلى البحث عن عمل لأول مرة في حياته، بعد أن كان ينظر للعمالة اليدوية نظرة دونية.

وخلال الأحداث، يلتقي بشخصيات من طبقات مختلفة ويكتشف أن العمل الشريف هو السبيل الوحيد للحياة الكريمة، ليعيد النظر في قناعاته القديمة عن “الأيدي الشغالة”.

فيلم النمر الأسود

يُعد فيلم النمر الأسود الذي تم إنتاجه عام 1984 من أبرز أفلام السينما المصرية التي تناولت صورة العامل المصري المغترب، وهو من بطولة أحمد زكي، وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج عاطف سالم.

يروي الفيلم قصة شاب من حي شعبي في القاهرة يسافر إلى ألمانيا بحثًا عن فرصة عمل أفضل، ويعمل في أحد المصانع ويتعرض للتمييز والتحديات الاجتماعية والثقافية، لكنه يصر على إثبات نفسه، حتى يصبح ملاكمًا ناجحًا يُعرف باسم “النمر الأسود”.

الفيلم يعكس صراع العامل المصري في بيئة غريبة، وإصراره على النجاح رغم الصعوبات، وهو تجسيد حقيقي لقيمة الاجتهاد والكرامة والعمل في الغربة.

فيلم الأسطى حسن

يقدم فيلم الأسطى حسن شخصية حسن الذي يمتلك صنعة في عالم خراطة الحديد ولكن تتغير حياته حين تتعرف عليه إحدى سيدات المجتمع الراقي وتعجب به، فتنقله من عالمه المتواضع إلى عالم رجال الأعمال، لكن في نهاية المطاف، يدرك حسن أن سعادته الحقيقية في عمله اليدوي وحياته الأسرية، فيعود إلى صنعته وزوجته.

فيلم الأسطى حسن الذي تم إنتاجه عام 1952، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

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